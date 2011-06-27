2023 MINI Convertible Deals, Incentives & Rebates
Currently there are no incentives or rebates being offered by MINI in your area.
All 2023 MINI Convertible Deals
|Cash Offers
|Financing
|Leasing
|Other
|Cooper S Classic 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 6M)
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|Cooper 2dr Convertible (1.5L 3cyl Turbo 7AM)
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|Cooper Classic 2dr Convertible (1.5L 3cyl Turbo 6M)
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|John Cooper Works Classic 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)
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|John Cooper Works 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)
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|Cooper S 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 7AM)
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The Edmunds TCO® estimated monthly insurance payment for a 2023 MINI Convertible in Virginia is:not available
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