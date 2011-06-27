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2023 MINI Convertible Deals, Incentives & Rebates

2023 MINI Convertible

Currently there are no incentives or rebates being offered by MINI in your area.

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All 2023 MINI Convertible Deals

Cash OffersFinancingLeasingOther
Cooper S Classic 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 6M)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
Cooper 2dr Convertible (1.5L 3cyl Turbo 7AM)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
Cooper Classic 2dr Convertible (1.5L 3cyl Turbo 6M)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
John Cooper Works Classic 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
John Cooper Works 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 8A)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
Cooper S 2dr Convertible (2.0L 4cyl Turbo 7AM)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale

Edmunds Insurance Estimator

The Edmunds TCO® estimated monthly insurance payment for a 2023 MINI Convertible in Virginia is:

not available
Legal

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