Used 2012 Mazda 6 Features & Specs

i Grand Touring 4dr Sedan 2.5L 4cyl 5A

i Touring 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $23,125 (Most Popular) i Touring Plus 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $24,730 i Grand Touring 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $27,310 s Grand Touring 4dr Sedan (3.7L 6cyl 6A) - $29,810 i Sport 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $21,480 s Touring Plus 4dr Sedan (3.7L 6cyl 6A) - $27,570 i Sport 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6M) - $20,480