2021 Toyota Tacoma Features & Specs

SR 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB 3.5L 6cyl 6A

SR 4dr Access Cab 6.1 ft. SB (2.7L 4cyl 6A) - $26,150 (Most Popular) SR 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $32,415 SR 4dr Access Cab 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $28,410 SR 4dr Access Cab 4WD 6.1 ft. SB (2.7L 4cyl 6A) - $29,225 SR 4dr Double Cab 5.0 ft. SB (2.7L 4cyl 6A) - $26,980 TRD Sport 4dr Access Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $36,345 Limited 4dr Double Cab 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $38,905 Limited 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $41,980 TRD PRO 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6M) - $44,075 TRD Sport 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6M) - $35,450 TRD Sport 4dr Access Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6M) - $34,835 TRD Sport 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $37,280 TRD Sport 4dr Double Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $37,890 SR 4dr Access Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $31,875 TRD PRO 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $46,780 Limited 4dr Double Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $42,480 SR5 4dr Access Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $34,425 SR5 4dr Access Cab 4WD 6.1 ft. SB (2.7L 4cyl 6A) - $31,015 SR5 4dr Double Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $35,805 SR5 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $35,305 SR5 4dr Access Cab 6.1 ft. SB (2.7L 4cyl 6A) - $27,940 SR5 4dr Double Cab 5.0 ft. SB (2.7L 4cyl 6A) - $28,830 SR5 4dr Access Cab 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $31,085 SR5 4dr Double Cab 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $32,230 TRD Off Road 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $37,280 TRD Sport 4dr Access Cab 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $33,060 TRD Sport 4dr Double Cab 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $34,315 TRD Sport 4dr Double Cab 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $34,815 TRD Off Road 4dr Double Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $37,890 TRD Off Road 4dr Access Cab 4WD 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $36,345 TRD Off Road 4dr Double Cab 4WD 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6M) - $35,450 TRD Off Road 4dr Double Cab 5.0 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $34,315 SR5 4dr Double Cab 6.1 ft. SB (3.5L 6cyl 6A) - $32,730