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Used 1992 Suzuki Sidekick Features & Specs

More about the 1992 Sidekick
Overview
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Engine TypeGasGasGas
Transmission5-speed manual5-speed manual5-speed manual
Drive TypeFour wheel driveFour wheel driveRear wheel drive
CylindersInline 4Inline 4Inline 4
Combined MPG222223
Drivetrain
Drive typeFour wheel driveFour wheel driveRear wheel drive
Transmission5-speed manual5-speed manual5-speed manual
Fuel & MPG
EPA mileage est. (cty/hwy)21/24 mpg21/24 mpg22/24 mpg
Range in miles (cty/hwy)304.5/348.0 mi.304.5/348.0 mi.244.2/266.4 mi.
Fuel tank capacity14.5 gal.14.5 gal.11.1 gal.
Combined MPG222223
Fuel typeRegular unleadedRegular unleadedRegular unleaded
Engine
Torque98 lb-ft @ 4000 rpm98 lb-ft @ 4000 rpm94 lb-ft @ 3000 rpm
Base engine typeGasGasGas
Base engine size1.6 l1.6 l1.6 l
Horsepower95 hp @ 5600 rpm95 hp @ 5600 rpm80 hp @ 5400 rpm
CylindersInline 4Inline 4Inline 4
Safety
head airbagsNot availableNot availableNot available
side-mounted airbagsNot availableNot availableNot available
Measurements
Length158.7 in.158.7 in.142.5 in.
Maximum towing capacity1000 lbs.1000 lbs.1000 lbs.
Gross weight3530 lbs.3530 lbs.3090 lbs.
Height66.5 in.66.5 in.65.2 in.
Wheel base97.6 in.97.6 in.86.6 in.
Width64.4 in.64.4 in.64.2 in.
Curb weightnono2165 lbs.
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