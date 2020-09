Used 2007 Ford Edge Features & Specs

SEL 4dr SUV 3.5L 6cyl 6A

SEL 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) - $28,965 (Most Popular) SEL 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) - $27,315 SE 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) - $25,320 SE 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) - $26,970 SEL Plus 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) - $30,720 SEL Plus 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) - $29,070