Used 2004 Dodge Dakota Features & Specs

4dr Quad Cab SLT 4WD SB 3.7L 6cyl 5M

4dr Quad Cab SLT Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $22,070 (Most Popular) 4dr Quad Cab SLT 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $24,835 2dr Club Cab SLT Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $19,885 2dr Club Cab SLT 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $23,170 2dr Club Cab SLT Plus 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $24,935 2dr Club Cab Sport 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $23,170 4dr Quad Cab SLT Plus Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $24,045 4dr Quad Cab SLT Plus 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $26,790 4dr Quad Cab Sport Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $22,070 4dr Quad Cab Sport 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $24,835 2dr Club Cab SLT Plus Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $21,615 2dr Club Cab Sport Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $19,885 4dr Quad Cab Sport Plus Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $24,045 4dr Quad Cab Sport Plus 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $26,790 2dr Club Cab 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $23,145 2dr Club Cab Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $19,870 2dr Regular Cab Sport Plus Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $19,775 2dr Regular Cab SLT Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $18,045 2dr Regular Cab Sport Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $18,045 2dr Regular Cab SLT Plus Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $19,775 2dr Regular Cab 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $20,310 2dr Regular Cab Sport Plus 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $23,070 2dr Club Cab SXT Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $21,070 2dr Club Cab Sport Plus 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $24,935 2dr Club Cab SXT 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $24,505 2dr Regular Cab SLT 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $21,335 2dr Regular Cab SLT Plus 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $23,070 2dr Regular Cab Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $17,200 2dr Club Cab Sport Plus Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $21,615 2dr Regular Cab SXT Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $18,885 2dr Regular Cab Sport 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $21,335 2dr Regular Cab SXT 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $22,180 4dr Quad Cab SXT 4WD SB (3.7L 6cyl 5M) - $25,750 4dr Quad Cab SXT Rwd SB (3.7L 6cyl 5M) - $22,970