Used 2004 Chrysler Town and Country Features & Specs

Limited Fwd 4dr Ext Minivan 3.8L 6cyl 4A

EX Fwd 4dr Ext Minivan (3.8L 6cyl 4A) - $27,330 (Most Popular) Limited Fwd 4dr Ext Minivan (3.8L 6cyl 4A) - $37,700 Touring Fwd 4dr Ext Minivan (3.8L 6cyl 4A) - $30,465 Family Value Fwd 4dr Minivan (3.3L 6cyl 4A) - $22,855 Touring Platinum Series Fwd 4dr Ext Minivan (3.8L 6cyl 4A) - $34,660 LX Family Value Fwd 4dr Ext Minivan (3.3L 6cyl 4A) - $26,810 Touring AWD 4dr Ext Minivan (3.8L 6cyl 4A) - $32,790 Limited AWD 4dr Ext Minivan (3.8L 6cyl 4A) - $40,235