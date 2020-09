Used 2018 Audi A3 Sportback e-tron Features & Specs

1.4 TFSI PHEV Prestige 4dr Hatchback 1.4L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 6AM

1.4 TFSI PHEV Premium Plus 4dr Hatchback w/Prod. End 6/18 (1.4L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 6AM) - $42,600 (Most Popular) 1.4 TFSI PHEV Premium 4dr Hatchback w/Prod. End 6/18 (1.4L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 6AM) - $39,500 1.4 TFSI PHEV Prestige 4dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 6AM) - $48,100 1.4 TFSI PHEV Premium Summer of Audi 4dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 6AM) - $40,650 1.4 TFSI PHEV Premium Plus Summer of Audi 4dr Hatchback (1.4L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 6AM) - $44,150