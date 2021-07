2022 Acura ILX Specs & Features

Most Popular 4dr Sedan w/Technology and A-Spec Packages 2.4L 4cyl 8AM

4dr Sedan w/Technology and A-Spec Packages (2.4L 4cyl 8AM) - $32,400 (Most Popular) 4dr Sedan w/Premium and A-Spec Packages (2.4L 4cyl 8AM) - $30,500 4dr Sedan w/Premium Package (2.4L 4cyl 8AM) - $28,500 4dr Sedan (2.4L 4cyl 8AM) - $26,500