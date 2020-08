Used 2006 Volkswagen Passat Features & Specs

Value Edition 4dr Sedan 2.0L 4cyl Turbo 6A

2.0T 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A) - $24,975 (Most Popular) Value Edition 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6A) - $24,025 3.6 4Motion 4dr Sedan AWD (3.6L 6cyl 6A) - $31,900 3.6 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A) - $29,950 2.0T 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6M) - $23,900 Value Edition 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 6M) - $22,950