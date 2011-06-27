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Used 1996 Toyota RAV4 Features & Specs

More about the 1996 RAV4
Overview
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Engine TypeGasGasGas
Transmission5-speed manual5-speed manual5-speed manual
Drive TypeAll wheel driveFront wheel driveFront wheel drive
CylindersInline 4Inline 4Inline 4
Combined MPG212424
Drivetrain
Drive typeAll wheel driveFront wheel driveFront wheel drive
Transmission5-speed manual5-speed manual5-speed manual
Fuel & MPG
EPA mileage est. (cty/hwy)19/24 mpg21/27 mpg21/27 mpg
Range in miles (cty/hwy)290.7/367.2 mi.321.3/413.1 mi.321.3/413.1 mi.
Fuel tank capacity15.3 gal.15.3 gal.15.3 gal.
Combined MPG212424
Fuel typeRegular unleadedRegular unleadedRegular unleaded
Engine
Base engine typeGasGasGas
Base engine size2.0 l2.0 l2.0 l
CylindersInline 4Inline 4Inline 4
Safety
head airbagsNot availableNot availableNot available
side-mounted airbagsNot availableNot availableNot available
Measurements
Height65.4 in.65.4 in.65.2 in.
Wheel base94.9 in.94.9 in.86.6 in.
Length162.0 in.162.0 in.145.9 in.
Width66.7 in.66.7 in.66.7 in.
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