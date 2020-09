Used 2012 Honda CR-V Features & Specs

LX 4dr SUV AWD 2.4L 4cyl 5A

EX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 5A) - $25,845 (Most Popular) LX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 5A) - $23,745 EX-L 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 5A) - $28,495 EX 4dr SUV (2.4L 4cyl 5A) - $24,595 LX 4dr SUV (2.4L 4cyl 5A) - $22,495 EX-L 4dr SUV (2.4L 4cyl 5A) - $27,245 EX-L 4dr SUV AWD w/Navigation (2.4L 4cyl 5A) - $29,995 EX-L 4dr SUV w/Navigation (2.4L 4cyl 5A) - $28,745 EX-L 4dr SUV AWD w/Rear Entertainment (2.4L 4cyl 5A) - $29,195 EX-L 4dr SUV w/Rear Entertainment (2.4L 4cyl 5A) - $27,945