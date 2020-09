Used 2018 Dodge Challenger SRT Demon Consumer Reviews

Challenger model:

All Challenger models SRT Hellcat 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 6M) - (4 consumer reviews) SRT Demon 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 8A) - (1 consumer review) R/T Scat Pack 2dr Coupe (6.4L 8cyl 6M) - (6 consumer reviews) SXT 2dr Coupe (3.6L 6cyl 8A) - (4 consumer reviews) T/A Plus 2dr Coupe (5.7L 8cyl 6M) - (0 consumer reviews) SRT Hellcat Widebody 2dr Coupe (6.2L 8cyl S/C 6M) - (0 consumer reviews) R/T Plus 2dr Coupe (5.7L 8cyl 6M) - (2 consumer reviews) R/T 2dr Coupe (5.7L 8cyl 6M) - (3 consumer reviews) R/T Shaker 2dr Coupe (5.7L 8cyl 6M) - (0 consumer reviews) 392 Hemi Scat Pack Shaker 2dr Coupe (6.4L 8cyl 6M) - (1 consumer review) SXT Plus 2dr Coupe (3.6L 6cyl 8A) - (6 consumer reviews) T/A 2dr Coupe (5.7L 8cyl 6M) - (0 consumer reviews) T/A 392 2dr Coupe (6.4L 8cyl 6M) - (1 consumer review) R/T Plus Shaker 2dr Coupe (5.7L 8cyl 6M) - (0 consumer reviews) GT 2dr Coupe AWD (3.6L 6cyl 8A) - (6 consumer reviews) SRT 392 2dr Coupe (6.4L 8cyl 6M) - (4 consumer reviews)