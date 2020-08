Used 2009 Pontiac G6 Features & Specs

New Value Leader 4dr Sedan 2.4L 4cyl 4A

New 4dr Sedan (2.4L 4cyl 4A) - $21,165 (Most Popular) New Value Leader 4dr Sedan (2.4L 4cyl 4A) - $19,275 New GT 2dr Convertible (3.5L 6cyl 4A) - $32,300 New 2dr Coupe (2.4L 4cyl 6A) - $22,220 New GT 4dr Sedan (3.5L 6cyl 4A) - $24,710 New GT 2dr Coupe (3.5L 6cyl 4A) - $24,610 New GXP 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A) - $29,060 New GXP 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A) - $28,960 GT 2dr Convertible (3.5L 6cyl 4A) - $31,870 GXP 4dr Sedan (3.6L 6cyl 6A) - $28,580 GXP 2dr Coupe (3.6L 6cyl 6A) - $28,480 4dr Sedan (2.4L 4cyl 4A) - $20,490 GT 2dr Coupe (3.5L 6cyl 4A) - $24,080 GT 4dr Sedan (3.5L 6cyl 4A) - $24,180