Used 2010 Mazda 6 Features & Specs

i Touring Plus 4dr Sedan 2.5L 4cyl 5A

i Sport 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6M) - $19,470 (Most Popular) i Sport 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $20,470 i Touring Plus 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $23,900 i Touring 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6M) - $21,050 s Touring Plus 4dr Sedan (3.7L 6cyl 6A) - $26,600 i Touring 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $21,950 i Grand Touring 4dr Sedan (2.5L 4cyl 5A) - $26,085 s Grand Touring 4dr Sedan (3.7L 6cyl 6A) - $28,540 i SV 4dr Sedan (2.5L 4cyl 6M) - $18,600