Latitude Plus 4dr SUV 4WD 2.4L 4cyl 9A

Limited 4dr SUV 4WD (3.2L 6cyl 9A) - $34,845 (Most Popular) Latitude Plus 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) - $29,095 Trailhawk 4dr SUV 4WD (3.2L 6cyl 9A) - $34,755 Latitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) - $25,840 Latitude Plus 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) - $27,595 Altitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) - $30,290 Latitude 4dr SUV 4WD (2.4L 4cyl 9A) - $27,340 Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) - $31,600 Altitude 4dr SUV (2.4L 4cyl 9A) - $28,790 High Altitude 4dr SUV 4WD (3.2L 6cyl 9A) - $36,840 Trailhawk Elite 4dr SUV 4WD (3.2L 6cyl 9A) - $37,950 Upland 4dr SUV 4WD (3.2L 6cyl 9A) - $30,720 Overland 4dr SUV w/Prod. End 02/20 (3.2L 6cyl 9A) - $36,995 (Discontinued) North Edition 4dr SUV 4WD (3.2L 6cyl 9A) - $31,800 High Altitude 4dr SUV (3.2L 6cyl 9A) - $35,540 Overland 4dr SUV 4WD w/Prod. End 02/20 (3.2L 6cyl 9A) - $38,495 (Discontinued) Latitude Lux 4dr SUV 4WD (3.2L 6cyl 9A) - $31,400 Latitude Lux 4dr SUV (3.2L 6cyl 9A) - $29,900