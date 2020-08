XLE 4dr SUV 3.5L 6cyl 8A

XLE 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 8A) - $41,180 (Most Popular) XLE 4dr SUV (3.5L 6cyl 8A) - $39,720 LE 4dr SUV (2.7L 4cyl 6A) - $31,830 Limited 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 8A) - $44,390 SE 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 8A) - $42,400 Limited Platinum 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 8A) - $47,510 LE 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 8A) - $35,340 Limited 4dr SUV (3.5L 6cyl 8A) - $42,930 LE Plus 4dr SUV (3.5L 6cyl 8A) - $36,760 LE Plus 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 8A) - $38,220 LE 4dr SUV (3.5L 6cyl 8A) - $33,880 SE 4dr SUV (3.5L 6cyl 8A) - $40,940 Limited Platinum 4dr SUV (3.5L 6cyl 8A) - $46,050