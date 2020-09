Used 2003 Ford Expedition Features & Specs

XLT Popular 4WD 4dr SUV 5.4L 8cyl 4A

XLT Value Rwd 4dr SUV (4.6L 8cyl 4A) - $31,820 (Most Popular) XLT Popular 4WD 4dr SUV (5.4L 8cyl 4A) - $37,040 Eddie Bauer 4WD 4dr SUV (5.4L 8cyl 4A) - $41,560 Eddie Bauer Rwd 4dr SUV (5.4L 8cyl 4A) - $38,410 XLT Premium 4WD 4dr SUV (5.4L 8cyl 4A) - $39,340 XLT Popular 4WD 4dr SUV (4.6L 8cyl 4A) - $36,525 XLT Popular Rwd 4dr SUV (5.4L 8cyl 4A) - $34,285 XLT Premium 4WD 4dr SUV (4.6L 8cyl 4A) - $38,825 Eddie Bauer Rwd 4dr SUV (4.6L 8cyl 4A) - $37,895 XLT Popular Rwd 4dr SUV (4.6L 8cyl 4A) - $33,770 XLT Premium Rwd 4dr SUV (5.4L 8cyl 4A) - $36,585 XLT Value 4WD 4dr SUV (4.6L 8cyl 4A) - $34,390 XLT Premium Rwd 4dr SUV (4.6L 8cyl 4A) - $36,070 XLT FX4 4WD 4dr SUV (5.4L 8cyl 4A) - $38,160