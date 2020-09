2.0 ES 4dr SUV AWD 2.0L 4cyl CVT

2.0 ES 4dr SUV (2.0L 4cyl CVT) - $22,595 (Most Popular) 2.0 ES 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl CVT) - $24,095 2.0 SE 4dr SUV (2.0L 4cyl CVT) - $24,295 2.0 SE 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl CVT) - $25,795 2.0 BE 4dr SUV (2.0L 4cyl CVT) - $25,395 2.0 BE 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl CVT) - $26,895 2.0 SP 4dr SUV (2.0L 4cyl CVT) - $24,645 2.4 GT 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl CVT) - $26,995 2.4 GT 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) - $25,495 2.0 SP 4dr SUV AWD (2.0L 4cyl CVT) - $26,145