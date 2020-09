EX-L 4dr SUV 3.5L 6cyl 6A

EX-L 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) - $39,660 (Most Popular) EX-L 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) - $37,760 Elite 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 9A) - $48,020 Touring 4dr SUV AWD w/Rear Captain's Chairs (3.5L 6cyl 9A) - $44,720 EX 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) - $36,230 Touring 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 9A) - $44,420 Touring 4dr SUV (3.5L 6cyl 9A) - $42,520 Touring 4dr SUV w/Rear Captain's Chairs (3.5L 6cyl 9A) - $42,820 EX 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) - $34,330 LX 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 6A) - $33,350 EX-L 4dr SUV AWD w/Navigation and Rear Entertainment System (3.5L 6cyl 6A) - $41,660 EX-L 4dr SUV w/Navigation and Rear Entertainment System (3.5L 6cyl 6A) - $39,760 LX 4dr SUV (3.5L 6cyl 6A) - $31,450