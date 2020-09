Used 2018 Audi A4 Features & Specs

2.0 TFSI ultra Prestige 4dr Sedan 2.0L 4cyl Turbo 7AM

2.0 TFSI Premium Plus quattro 4dr Sedan AWD w/Prod. End 6/18 (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $43,700 (Most Popular) 2.0 TFSI Prestige quattro 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $50,000 2.0 TFSI ultra Prestige 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $45,500 2.0 TFSI Premium Plus quattro 4dr Sedan AWD w/Prod. End 6/18 (2.0L 4cyl Turbo 6M) - $43,700 2.0 TFSI Premium quattro 4dr Sedan AWD w/Prod. End 6/18 (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $40,500 2.0 TFSI Premium quattro 4dr Sedan AWD w/Prod. End 6/18 (2.0L 4cyl Turbo 6M) - $40,500 2.0 TFSI ultra Premium Plus 4dr Sedan w/Prod. End 6/18 (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $39,200 2.0 TFSI ultra Premium 4dr Sedan w/Prod. End 6/18 (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $36,000 2.0 TFSI Prestige quattro 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6M) - $50,000 2.0 TFSI ultra Premium Summer of Audi 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $38,700 2.0 TFSI ultra Premium Plus Summer of Audi 4dr Sedan (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $40,900 2.0 TFSI Premium Plus quattro Summer of Audi 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6M) - $45,400 2.0 TFSI Premium Plus quattro Summer of Audi 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $45,400 2.0 TFSI Premium quattro Summer of Audi 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 7AM) - $43,200 2.0 TFSI Premium quattro Summer of Audi 4dr Sedan AWD (2.0L 4cyl Turbo 6M) - $43,200