Used 2009 Kia Borrego Features & Specs

LX 4dr SUV 4WD 3.8L 6cyl 5A

LX 4dr SUV (3.8L 6cyl 5A) - $26,245 (Most Popular) LX 4dr SUV 4WD (3.8L 6cyl 5A) - $28,295 EX 4dr SUV 4WD (3.8L 6cyl 5A) - $29,995 LX 4dr SUV 4WD (4.6L 8cyl 6A) - $30,995 EX 4dr SUV (3.8L 6cyl 5A) - $27,995 EX 4dr SUV 4WD (4.6L 8cyl 6A) - $32,995 EX 4dr SUV (4.6L 8cyl 6A) - $30,995 Limited 4dr SUV 4WD (4.6L 8cyl 6A) - $39,995 Limited 4dr SUV (4.6L 8cyl 6A) - $37,995