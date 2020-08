SLE 4dr Crew Cab SB 2.5L 4cyl 6A

Denali 4dr Crew Cab 4WD SB (3.6L 6cyl 8A) - $44,000 (Most Popular) SLE 4dr Crew Cab SB (2.5L 4cyl 6A) - $31,000 SLE 4dr Crew Cab 4WD SB (3.6L 6cyl 8A) - $36,100 4dr Crew Cab SB (2.5L 4cyl 6A) - $27,600 SLT 4dr Crew Cab 4WD SB (3.6L 6cyl 8A) - $39,400 4dr Extended Cab SB (2.5L 4cyl 6A) - $25,700 All Terrain 4dr Crew Cab 4WD SB w/Cloth (3.6L 6cyl 8A) - $37,900 Denali 4dr Crew Cab 4WD LB (3.6L 6cyl 8A) - $44,300 SLT 4dr Crew Cab SB (3.6L 6cyl 8A) - $35,900 All Terrain 4dr Crew Cab 4WD SB w/Leather (3.6L 6cyl 8A) - $39,300 Denali 4dr Crew Cab SB (3.6L 6cyl 8A) - $40,500 4dr Extended Cab 4WD SB (3.6L 6cyl 8A) - $31,100 SLE 4dr Extended Cab SB (2.5L 4cyl 6A) - $29,100 SLE 4dr Extended Cab 4WD SB (3.6L 6cyl 8A) - $34,500 SLE 4dr Crew Cab 4WD LB (3.6L 6cyl 8A) - $36,700 SLT 4dr Crew Cab 4WD LB (3.6L 6cyl 8A) - $40,000 SL 4dr Extended Cab SB (2.5L 4cyl 6A) - $22,200 All Terrain 4dr Extended Cab 4WD SB w/Cloth (3.6L 6cyl 8A) - $36,600 All Terrain 4dr Crew Cab 4WD LB w/Cloth (3.6L 6cyl 8A) - $38,500 All Terrain 4dr Crew Cab 4WD LB w/Leather (3.6L 6cyl 8A) - $39,900