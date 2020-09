Used 2008 Honda Element Features & Specs

SC 4dr SUV 2.4L 4cyl 5A

EX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 5A) - $23,190 (Most Popular) SC 4dr SUV (2.4L 4cyl 5A) - $23,575 EX 4dr SUV (2.4L 4cyl 5A) - $21,790 LX 4dr SUV (2.4L 4cyl 5A) - $19,780 LX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 5A) - $21,180 EX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 5M) - $22,390 SC 4dr SUV (2.4L 4cyl 5M) - $22,775 LX 4dr SUV AWD (2.4L 4cyl 5M) - $20,380 LX 4dr SUV (2.4L 4cyl 5M) - $18,980 EX 4dr SUV (2.4L 4cyl 5M) - $20,990