Used 2018 Nissan Versa Features & Specs

1.6 S 4dr Sedan w/Prod. End 04/18 1.6L 4cyl 5M

1.6 S Plus 4dr Sedan w/Prod. End 04/18 (1.6L 4cyl CVT) - $14,250 (Most Popular) 1.6 SV 4dr Sedan w/Prod. End 04/18 (1.6L 4cyl CVT) - $15,840 1.6 S 4dr Sedan w/Prod. End 04/18 (1.6L 4cyl 5M) - $12,110 1.6 SV 4dr Sedan (1.6L 4cyl CVT) - $15,940 1.6 S Plus 4dr Sedan (1.6L 4cyl CVT) - $14,450 1.6 S 4dr Sedan (1.6L 4cyl 5M) - $12,310