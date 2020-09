Used 2014 Ram 1500 Tradesman Features & Specs

Exterior Colors

Yellow

Tree Green

Timberline Green Pearl Coat

School Bus Yellow

Midnight Blue Pearl Coat

Flame Red Clear Coat

Granite Crystal Metallic Clear Coat (Late Availability on Quad Cab/Crew Cab)

Robin Egg Blue

Blue Streak Pearl Coat (Late Availability on Quad Cab/Crew Cab)

Power Tan

Black Gold Pearl Coat (Late Availability)

Omaha Orange

Black Clear Coat

National Safety Yellow

Hills Green

Detonator Yellow Clear Coat

Dark Brown

Construction Yellow

Light Cream

Holland Blue

Western Brown (Late Availability)

Bright Silver Metallic Clear Coat

True Blue Pearl Coat (Late Availability on Quad Cab/Crew Cab)

Deep Cherry Red Crystal Pearl Coat

Bright White Clear Coat

Prairie Pearl Coat (Late Availability on Quad Cab/Crew Cab)

Bright Red

Maximum Steel Metallic Clear Coat (Late Availability on Quad Cab/Crew Cab)

Bright Green

Agriculture Red