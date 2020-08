Used 2012 Nissan Maxima for Sale Near Me

Metro Auto - La Habra / California

Air filtration|Front air conditioning - automatic climate control|Front air conditioning zones - dual|Rear vents - second row|Airbag deactivation - occupant sensing passenger|Front airbags - dual|Side airbags - front|Side curtain airbags - front rear|Antenna type - diversity element|Auxiliary audio input - jack|In-Dash CD - 6 disc MP3 Playback|Radio - AM/FM|Total speakers - 8|ABS - 4-wheel|Braking assist|Electronic brakeforce distribution|Front brake diameter - 12.6|Front brake type - ventilated disc|Front brake width - 1.1|Rear brake diameter - 12.1|Rear brake type - ventilated disc|Rear brake width - .63|Armrests - rear folding|Door sill trim - aluminum|Shift knob trim - leather|Steering wheel trim - leather|Ambient lighting|Assist handle - front rear|Cargo area light|Center console - dual level|Cruise control|Cupholders - front rear|Footwell lights|Multi-function remote - proximity entry system trunk release|One-touch windows - 2|Overhead console - front|Power outlet(s) - two 12V|Power steering - variable/speed-proportional|Power windows - lockout button|Push-button start|Reading lights - front rear|Rearview mirror - auto-dimming|Retained accessory power|Steering wheel - tilt and telescopic|Steering wheel mounted controls - audio cruise control|Storage - cargo tie-down anchors and hooks front seatback sunglasses holder|Vanity mirrors - dual illuminating|Axle ratio - 5.17|Alternator - 130 amps|Battery rating - 550 CCA|Battery saver|Spark plugs - iridium tipped|Door handle color - chrome|Exhaust - dual tip|Exhaust tip color - chrome|Front bumper color - body-color|Grille color - accent|Mirror color - body-color|Rear bumper color - body-color|External temperature display|Gauge - tachometer|Trip computer|Warnings and reminders - lamp failure, low fuel, engine oil, coolant tire fill alert|Headlights - auto on/off halogen|Taillights - LED|Side mirror adjustments - manual folding power|Moonroof / Sunroof - anti-trapping one-touch open/close power glass sliding sunshade tilt|Active head restraints - dual front|Body side reinforcements - side impact door beams|Child safety door locks|Child seat anchors - LATCH system|Crumple zones - front rear|Emergency interior trunk release|Energy absorbing steering column|Hood buckling creases|Emergency locking retractors - front rear|Front seatbelts - 3-point|Rear seatbelts - 3-point|Seatbelt force limiters - front|Seatbelt pretensioners - front|Driver seat manual adjustments - lumbar|Driver seat power adjustments - height 8|Front headrests - adjustable 2|Front seat type - bucket|Passenger seat power adjustments - 4|Rear headrests - adjustable 2|Rear seat folding - split|Rear seat type - 60-40 split bench|Upholstery - cloth|2-stage unlocking doors|Anti-theft system - alarm engine immobilizer|Power door locks - anti-lockout auto-locking|Stability control|Traction control|Steering ratio - 15.2|Turns lock-to-lock - 2.6|Front shock type - gas|Front spring type - coil|Front stabilizer bar - diameter 25 mm|Front strut tower bar|Front struts - MacPherson|Front suspension classification - independent|Front suspension type - lower control arms|Rear shock type - gas|Rear spring type - coil|Rear stabilizer bar - diameter 21 mm|Rear suspension classification - independent|Rear suspension type - multi-link|Phone - hands free|Wireless data link - Bluetooth|Spare tire mount location - inside|Spare tire size - temporary|Spare wheel type - steel|Tire Pressure Monitoring System|Tire type - all season|Wheel spokes - 10|Wheels - aluminum|Front wipers - speed sensitive variable intermittent|Power windows - remotely operated safety reverse|Solar-tinted glass|Window defogger - rear

AutoCheck Vehicle History Summary Accident Free Vehicle : No Accident History : 1 Reported Accident Number of Previous Owners : 2 Reported Owners Personal Use Only : Yes Usage Type : Personal Use Only History Provider : AutoCheck Title Details : Clean Title Salvage Vehicle : No Frame Damage : No Theft History : No Lemon Status : No Free History Report : No

Features and Specs:

Description: Used 2012 Nissan Maxima 3.5 S with Tire Pressure Warning, Audio and cruise controls on steering wheel, Stability Control, Auto Climate Control, Power Driver Seat .

Engine: 6 -cylinders

Transmission: Automatic

Drive Wheel Configuration: front wheel drive

22 Combined MPG ( 19 City/ 26 Highway)

Listing Information:

VIN: 1N4AA5AP0CC864100

Stock: CC864100

Certified Pre-Owned: No

Listed since: 01-11-2020