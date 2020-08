Used 2009 Jeep Grand Cherokee for Sale Near Me

iDrive Motorsports - Orlando / Florida

AutoCheck Vehicle History Summary Accident Free Vehicle : Yes Accident History : No Reported Accidents Number of Previous Owners : 3 Reported Owners Personal Use Only : Yes Usage Type : Personal Use Only History Provider : AutoCheck Title Details : Clean Title Salvage Vehicle : No Frame Damage : No Theft History : No Lemon Status : No Free History Report : No

Features and Specs:

Description: Used 2009 Jeep Grand Cherokee Limited with AWD/4WD, Tire Pressure Warning, Audio and cruise controls on steering wheel, 6000lb Towing Capacity, Remote Start .

Engine: 8 -cylinders

Transmission: Automatic

Drive Wheel Configuration: four wheel drive

17 Combined MPG ( 15 City/ 20 Highway)

Listing Information:

VIN: 1J8HR58T19C547593

Stock: 547593

Certified Pre-Owned: No