Used 2016 Buick Verano for Sale Near Me

Rest assured, once you take this Buick Verano Sport Touring home you will know you've made a solid investment. Looking for a vehicle with only one previous owner? Let us help. Records show that this car had only one owner that maintained this Buick Verano Sport Touring very well. Want a car with low miles? This Buick Verano Sport Touring has exceptionally low miles with the odometer reading at 14,490. Non-smoker? No worries the previous owner was too. This car has passed a rigorous, MULTI-POINT INSPECTION and reconditioning process before being offered for sale. You will be completely satisfied with its quality. The powerful 2.4L L4 DOHC 16V FFV engine accelerates strongly and more than holds its own in the toughest of traffic. You put in enough hours throughout the week, so why not have a car that does the same? Let the fuel efficiency of this Buick Verano Sport Touring 's 2.4L L4 DOHC 16V FFV engine work hard to keep money in your wallet. You will feel completely pampered by all the luxurious amenities that this baby has to offer. Nothing was spared in outfitting this highly functional car. You will find every desirable feature accounted for. Everything under the hood is in perfect shape thanks to our multi-point inspection that every vehicle on our lot undergoes. Looking at this car, and you will have 'love at first site.' Its exterior is impeccable and ready to show off. Enjoy your new ride knowing the interior could pass a 'white glove' test as it has been well cared and has no damage or stains. Let the CARFAX report prove to you that this is a one owner car. Optional EXTENDED WARRANTIES are available for purchase upon request. With amazing deals at William L. Aurandt Auto Sales, you will be sure to drive away smiling. We are conveniently located near Cherry Tree. We also have amazing mechanics, whom can provide lasting service for you and your new car. Buscas un vehculo con slo un propietario anterior? Permitanos ayudarle. Los registros muestran que este el coche slo tena un dueo que mantuvo este Honda Accord muy bien. Quiere un car con millas bajas? Este modelo Honda tiene millas excepcionalmente bajas con la lectura del odmetro en 14,490. No fumador? No se preocupe el dueo anterior tampoco lo era. Esta el coche, ha pasado un proceso de inspeccin y reacondicionamiento riguroso, MULTI-PUNTOS antes de ser puesto a la venta. Usted estar satisfecho completamente con su calidad. El motor 2.4L L4 DOHC 16V FFV potente acelera fuertemente y ms que tiene lo suyo en lo ms duro del trfico. Usted mete suficientes horas durante toda la semana, as que Por qu no tener un el coche que hace lo mismo? Deje que la eficiencia de combustible de su motor 2.4L L4 DOHC 16V FFV de este Honda Accord, trabaje duro para mantener el dinero en su billetera. Se sentir mimado por todos los servicios de lujo que este beb tiene para ofrecer. Nada se salv en equipar este el coche altamente funcional. Usted encontrar todas las caractersticas deseables en cuenta. Al ver este el coche, y usted tendr 'amor a primera vista. Su exterior es impecable y listo para mostrar. Disfrute de su nuevo auto conociendo que el interior podra pasar una prueba de 'guante blanco', ya que ha sido bien cuidado y no tiene daos o manchas. Deje el informe CARFAX demostrar a usted que se trata de un solo propietario el coche. Con ofertas increbles en William L. Aurandt Auto Sales, usted estar seguro para ahuyentar sonriendo. Estamos convenientemente ubicados cerca de Cherry Tree.

AutoCheck Vehicle History Summary Accident Free Vehicle : Yes Accident History : No Reported Accidents Number of Previous Owners : 1 Reported Owner Personal Use Only : No Usage Type : Corporate Fleet Vehicle History Provider : AutoCheck Title Details : Clean Title Salvage Vehicle : No Frame Damage : No Theft History : No Lemon Status : No Free History Report : No

Features and Specs:

Description: Used 2016 Buick Verano Sport Touring with Tire Pressure Warning, Audio and cruise controls on steering wheel, Remote Start, Stability Control, Heated seats .

Engine: 4 -cylinders

Transmission: Automatic

Drive Wheel Configuration: front wheel drive

25 Combined MPG ( 21 City/ 32 Highway)

Listing Information:

VIN: 1G4PW5SK9G4171076

Stock: C5992Buick

Certified Pre-Owned: No