Fecha de entrada en vigencia: 4 de agosto de 2020

Aviso para los residentes de California: consulte los Derechos y las divulgaciones en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (California Consumer Privacy Act, CCPA) para obtener información adicional sobre el uso y la recopilación que hacemos de su información personal.

Recopilamos determinados tipos de información de y sobre los visitantes de Edmunds Automotive Network, y creemos que nuestros visitantes deben entender por completo qué información recopilamos de y sobre nuestros visitantes y cómo obtenemos, utilizamos, compartimos y gestionamos esa información. La Edmunds Automotive Network está conformada por Edmunds.com y cualquier otro sitio web que identificáramos como parte de Edmunds Automotive Network; las versiones móviles de nuestros Sitios web; cualquier aplicación que ofreciéramos y los widgets, las herramientas y el contenido de nuestro Sitio web que ofreciéramos para mostrar en los sitios web o las aplicaciones de terceros.

Esta Declaración de privacidad explica qué información recopilamos en la Edmunds Automotive Network y la forma en que la obtenemos, utilizamos, compartimos y administramos. Asimismo, esta Declaración de privacidad aborda nuestra recepción y uso de información que puede ser la "Información personal" en virtud de la CCPA, lo cual incluye la Información personal recopilada por nosotros a partir de fuentes distintas a Edmunds Automotive Network. Con esa excepción, esta Declaración de privacidad no es aplicable a la información que obtuviéramos a través de cualquiera de nuestras otras actividades comerciales o de otras fuentes.

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a esta Declaración de privacidad, comuníquese con nosotros a través de nuestro formulario de Contáctenos.

Su información de identificación personal (IIP)

Recopilamos aquella información que entregase de manera voluntaria a Edmunds Automotive Network mediante el uso de uno o más dispositivos para recibir información sobre los productos y los servicios o la información relacionada, que solicitase de nosotros o de las compañías con las que realizamos negocios. La información que envía puede incluir su nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono. Nos referiremos a la información de identificación personal que envía de manera voluntaria en respuesta a las solicitudes de esta en la Edmunds Automotive Network como su "IIP".

A menos que tuviéramos una dirección postal (o un equivalente) para usted, no consideramos que su ciudad, estado o código postal sean IIP. También recopilamos la información sobre los dispositivos que utiliza para acceder a la Edmunds Automotive Network tan pronto como visitase la Edmunds Automotive Network. No consideramos que esta información sea su IIP. Sin embargo, determinada información sobre los dispositivos de los residentes de California puede considerarse la "Información personal" en virtud de la CCPA. Aviso para los residentes de California: consulte la sección "Derechos y divulgaciones en virtud de Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)" más adelante para obtener más información.

Uso y divulgación de su IIP

Su IIP se compartirá entre nosotros y las compañías con las que realizamos negocios y además puede divulgarse a otras entidades que trabajan con nosotros o dichas empresas, para cumplir con su solicitud y proporcionarle otros productos y servicios.

Asimismo, si proporcionase su IIP a través del uso de uno de nuestros servicios de cotización o consulta de vehículos o servicios de comunicación con concesionarios (en conjunto, los "Servicios de consulta o comunicación con concesionarios"), se compartirá su IIP con concesionarios de vehículos y también puede compartirse con los fabricantes de vehículos o sus entidades filiales, distribuidores, agentes y contratistas, que pueden usar esa información para comunicarse con usted. Además, si el Servicio de consulta o comunicación con concesionarios que utiliza fuese de "marca compartida" (es decir, la página o la pantalla en la cual aparece muestra el nombre de ambos: Edmunds y uno de nuestros socios), su IIP puede compartirse con dicho socio. Edmunds no puede controlar y no es responsable de, la forma en que cualquiera de estas compañías u otras entidades, distribuidores, agentes, contratistas o socios utilizaran su IIP.

Si utilizara los Servicios de consulta o comunicación con concesionarios para llamar, enviar correos electrónicos, enviar mensajes de texto o chatear con un concesionario, o si actuáramos como un intermediario mediante el cual se transmiten comunicaciones entre un concesionario y usted, una grabación de su conversación o las comunicaciones por correo electrónico, texto o chat, entre usted y dicho concesionario (así como la dirección de correo electrónico o número de teléfono desde el que realizara dicha llamada o iniciara dicha comunicación por correo electrónico, mensaje de texto o chat), estarán disponibles tanto para nosotros y dicho concesionario (a menos que eligiéramos proteger su dirección de correo electrónico o ciertas otras informaciones de ese concesionario), así como para cualquier empresa solicitada por nosotros o el concesionario para facilitar dichas comunicaciones (incluido cualquier sitio web o aplicación de las redes sociales a partir del cual iniciara una comunicación). Cuando recibiéramos dicho número de teléfono o dirección de correo electrónico, podremos utilizarlo para obtener o asociar información adicional sobre usted y podremos proporcionar dicha información adicional al concesionario o a las otras compañías. Asimismo, dicha grabación o comunicación por correo electrónico, texto o chat, ese número de teléfono o dirección de correo electrónico y dicha información adicional, podrán proporcionarse a fabricantes de vehículos o sus filiales, distribuidores, agentes y contratistas.

Podremos utilizar cualquier información que pudiéramos tener o conocer acerca de usted, incluida su IIP, para personalizar o mejorar su experiencia en la Edmunds Automotive Network (incluida la visualización de los anuncios) y para proporcionar o comunicarnos con usted con respecto a nuestros productos o servicios o los de las empresas con las que realizamos negocios. Podemos utilizar esta información para optimizar la manera en que los productos o los servicios que solicitó se operan y administran o para optimizar la operación y la administración de otros productos y servicios. También podremos utilizar esta información para fines de presentación de informes y analítica de datos, lo que incluye, demostrar a las compañías con las que hacemos negocios la eficacia de nuestros productos y servicios. Utilizamos la ciudad, el estado y el código postal (que asignamos en función de su dirección IP) para mostrarle información personalizada para su región.

Asimismo, podremos revelar cualquier información que pudiéramos tener o conocer acerca de usted, incluida su IIP, sin antes proporcionarle una notificación adicional u obtener su consentimiento: (a) a proveedores de servicios terceros que nos brindan asesoramiento, productos o servicios o que nos ayudan a mejorar nuestros productos, servicios o información o para comprender mejor el valor que estos tienen para nuestros visitantes o para las empresas con las que realizamos negocios o con las que estamos considerando la posibilidad de hacer negocios; (b) en relación con cualquier fusión o adquisición de Edmunds o su empresa matriz o cualquier venta o transferencia de activos por parte de Edmunds a otra entidad o (c) a otros terceros si determináramos que la revelación de dicha información (i) es o puede ser requerida por las leyes o un proceso legal o es solicitada por una agencia gubernamental, (ii) es o puede ser razonablemente necesaria para hacer cumplir el Contrato de visitante de Edmunds Automotive Network o para tomar las medidas adecuadas en caso de que determináramos que un visitante o un tercero ha incumplido dicho contrato o (iii) es o puede ser razonablemente necesaria para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Edmunds o su empresa matriz, la Edmunds Automotive Network, nuestros visitantes u otros terceros (incluidos, cuando correspondiese, los consumidores, los concesionarios y los fabricantes).

Cuando correspondiese, también podremos recibir solicitudes de información de y divulgar a terceros, partes de los archivos de registro de Edmunds Automotive Network que muestran qué "proveedor de servicios de Internet" utilizó un visitante determinado u otra información de visitantes; dicha información puede permitir a terceros descubrir, a través de dicho proveedor de servicios de Internet, la identidad de un visitante.

Opciones acerca del uso y de la divulgación de su IIP

En ciertas ubicaciones en la Edmunds Automotive Network donde obtuviéramos su IIP, podremos incluir un "casilla de verificación" (u otro procedimiento) con el propósito de obtener su consentimiento para recibir comunicaciones de marketing y promocionales u otra información a partir de otras entidades seleccionadas por nosotros. Al dar su consentimiento (como, por ejemplo, al "marcar" la casilla o al dejar la casilla "marcada"), acepta recibir comunicaciones de marketing y promocionales de esas otras entidades y está dando su consentimiento para que le enviáramos su IIP a esas otras entidades.

Si, en algún momento, ya no deseara recibir comunicaciones de marketing y promocionales de nosotros o nuestros socios, puede poner fin a estas (i) si fuese Usuario registrado de Edmunds, al modificar su perfil, (ii) si hubiese recibido un mensaje de correo electrónico promocional o de marketing de nosotros, al seguir el enlace para ese fin ubicado en la parte inferior del correo electrónico o (iii) al enviar una solicitud a través de nuestro formulario de Contáctenos. Sin embargo, el hecho de retirar su consentimiento no alterará los derechos de las otras entidades que recibieron con anterioridad su IIP a continuar enviándole comunicaciones y utilizar de otro modo su Información personal.

Si fuese Usuario registrado de Edmunds, podremos enviarle ciertos mensajes administrativos y de servicios en relación con los productos y los servicios de los que dispone; no puede cancelar la suscripción a dichas comunicaciones, salvo que se exigiese algo diferente en virtud de la CCPA u otra ley de los Estados Unidos de Norteamérica.

Actualización de su información personal

Si llegase a cambiar alguna parte de su IIP presentada durante el proceso de inscripción como Usuario registrado de Edmunds, puede actualizar esa información, al ingresar a su perfil. Si deseara modificar cualquier IIP suministrada a la Edmunds Automotive Network mediante el uso de uno de nuestros servicios de cotización o consulta de vehículos o, de otro modo, envíe una solicitud a través de nuestro formulario de Contáctenos.

Su información de geolocalización precisa

Cuando visita la Edmunds Automotive Network mediante su dispositivo móvil o utiliza nuestras aplicaciones móviles, es posible que se le solicitase dar su autorización que nos permitiese recopilar y usar su información de geolocalización precisa.

Si diese su consentimiento, podemos utilizar esta información para mostrarle información de inventario, concesionarios y precios cercanos.

Asimismo, podremos continuar intentando recopilar y usar su información de geolocalización precisa obtenida a través de su uso de nuestro sitio o aplicación móvil, incluso, cuando el sitio móvil o a la aplicación no estuviesen abiertos para notificarle que un vehículo que "guardó" o en el que expresó interés está disponible en un concesionario cerca de su ubicación actual.

También podremos utilizar esta información para fines de analítica de datos.

Podrá cancelar la opción de recopilación de información sobre geolocalización al cambiar la configuración de la aplicación o las configuraciones de ubicación en su dispositivo móvil.

Información que recopilamos a través cookies y otras tecnologías

Cuando visita la Edmunds Automotive Network, podremos insertar fragmentos de código, comúnmente conocidos como "cookies" en su computadora u otros dispositivos que utiliza para acceder a la Edmunds Automotive Network, como, por ejemplo, su teléfono móvil o tableta, o usar otras tecnologías para recopilar y retener información sobre usted, como, por ejemplo, su dirección IP y código postal, tan pronto como visitase la Edmunds Automotive Network. También utilizamos las cookies y otras tecnologías para recopilar y retener información adicional sobre usted o de la actividad en dispositivos relacionados con usted, como, por ejemplo, sus actividades en línea a lo largo del tiempo en la Edmunds Automotive Network y, de forma generalizada, en los sitios web y los servicios en línea de terceros.

Además del uso para nuestros propios fines comerciales internos que se describe con anterioridad, podemos suministrar esta información o compartir esta información con terceros, incluidos, los anunciantes terceros que exhiben publicidad en la Edmunds Automotive Network o en sitios web y servicios en línea de terceros con los que hacemos negocios. Aviso para los residentes de California: consulte la sección "Derechos y divulgaciones en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)" más adelante para obtener más información.

Edmunds no ha implementado una respuesta a las señales de No hacer seguimiento basadas en el explorador. Debido a la actual falta de consenso con respecto a una norma de No hacer seguimiento, tanto desde el punto de vista del cumplimiento normativo como desde la perspectiva técnica, aún no hemos determinado si o cómo podríamos aplicar una respuesta a las señales de No hacer seguimiento. Continuaremos evaluando esto en el caso de que se aprobase una norma uniforme.

Determinados navegadores pueden permitirle desactivar las cookies. Sin embargo, si desactivase las cookies de la Edmunds Automotive Network, es posible que no pudiese usar diversas características de la Edmunds Automotive Network.

Uso de las cuentas de las redes sociales

La Edmunds Automotive Network podría permitirle iniciar sesión en y asociar sus cuentas de las redes sociales, incluidas, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube y Pinterest, con la Edmunds Automotive Network. Al usar esta función, autoriza a Edmunds Automotive Network para que acceda a todos los elementos de información de su cuenta de las redes sociales que ha puesto a disposición para que se compartan y los utilice de acuerdo con los términos de uso de la red social correspondiente.

La configuración de privacidad de la red social que utiliza puede permitir que la Edmunds Automotive Network recupere información a partir sus cuentas de las redes sociales, incluidos, sus nombres de usuario, la fecha y la hora en que envió mensajes a través de una aplicación de las redes sociales y el contenido de tales mensajes. Recuerde consultar la configuración de privacidad de sus redes sociales para obtener información sobre qué datos se comparten con la Edmunds Automotive Network y otras aplicaciones conectadas y para administrar los datos que se comparten a través de su cuenta (lo cual incluye información sobre sus actividades al usar la Edmunds Automotive Network). Si deseara desconectar una cuenta de las redes sociales de la Edmunds Automotive Network, consulte la configuración sobre las cuentas de las redes sociales de la red social correspondiente.

Encuestas

De manera ocasional, nosotros u otra compañía en nuestro nombre podremos realizar encuestas de visitantes para dirigir de manera más precisa nuestro contenido a nuestro público, para mejorar nuestros servicios y productos o para el beneficio de terceros con los que hacemos negocios. En consecuencia, a veces, los resultados finales de la encuesta se comparten con nuestros anunciantes y otros terceros. Nunca compartiremos la información de una encuesta sobre alguna persona identificada con tercero alguno, a menos que dicha persona hubiese dado su consentimiento.

Nuestros servicios comunitarios

La Edmunds Automotive Network ofrece diversos medios por los cuales puede comunicarse con otros visitantes y con nosotros. En ciertos casos, primero debe convertirse en un Usuario registrado de Edmunds o aceptar nuestro Contrato de visitante a fin de agregar contenido a la Edmunds Automotive Network a través de servicios determinados, como, por ejemplo, nuestros Foros (los foros de discusión sobre automóviles más consolidados de la web) y nuestras Calificaciones y revisiones de concesionarios. El Contrato de visitante establece una serie de prácticas de intercambio y divulgación de información para tales servicios y, en consecuencia, complementa esta Declaración de privacidad. Todas sus comunicaciones realizadas a o a través de estos servicios se denominan el "Contenido enviado por los visitantes". Para obtener información acerca de nuestro uso de este y otro Contenido enviado por visitantes, consulte nuestro Contrato de visitante.

Enlaces a otros sitios web

La Edmunds Automotive Network contiene enlaces a muchos otros sitios web y servicios en línea que no son operados por nosotros, lo cual incluye, sitios donde podrá obtener productos y servicios automotrices. Sin embargo, esta Declaración de privacidad se aplica solo a la Edmunds Automotive Network y la información que recopilamos de esta y no somos responsables de las políticas o las prácticas de privacidad de otros sitios web o servicios en línea. Para obtener información adicional sobre esos enlaces, sírvase revisar nuestro Contrato de visitante.

Servidores y anunciantes publicitarios externos

Utilizamos compañías de servicios publicitarios externas que se encargan de suministrar anuncios publicitarios; de ayudarnos en la recopilación de datos, la presentación de informes, la medición de respuestas a anuncios publicitarios y analítica de datos de sitios y de ayudarnos con la entrega de mensajes y anuncios pertinentes de marketing. Estos terceros podrán recopilar información sobre sus actividades en línea a lo largo del tiempo en la Edmunds Automotive Network y en otros sitios Web y servicios en línea. Estas compañías de servicios publicitarios podrán usar información (sin incluir su nombre, dirección residencial, correo electrónico, número de teléfono u otra información personal) sobre sus visitas a la Edmunds Automotive Network a fin de proporcionar anuncios publicitarios en la Edmunds Automotive Network y otros sitios web y servicios en línea.

Programa autoreglamentario para la publicidad conductual en línea

El Programa autoreglamentario implementado en todo el sector comercial para la publicidad conductual en línea (el "Programa") fue desarrollado por las principales asociaciones del sector para aplicar normas amigables con el consumidor a anuncios publicitarios conductuales en línea por todo el Internet. Edmunds ha optado por implementar el Programa.

El Programa se aplica a la "publicidad conductual en línea", que se define como la recopilación de datos en línea desde una computadora o un dispositivo en particular con respecto a las conductas de visualización web en el transcurso del tiempo y en todos los sitios web no filiales, con el propósito de utilizar dichos datos para predecir las preferencias o los intereses de los visitantes para entregar publicidad a dicha computadora o dispositivo en función de las preferencias o los intereses inferidos a partir de los comportamientos de la visualización web. (El Programa no se aplica a la forma en que un sitio Web recopila información sobre la conducta de visualización exclusivamente para su propio uso o para "publicidad contextual" que brinda anuncios publicitarios basados en el contenido de una página web, una consulta de búsqueda o el comportamiento contemporáneo de un visitante en un sitio web).

Nuestros anunciantes pueden utilizar, de manera ocasional, los datos recopilados sobre sus visitas a la Edmunds Automotive Network y otros sitios Web para determinar los anuncios publicitarios que se le presentarán en la Edmunds Automotive Network y otros sitios web y servicios en línea.

Asimismo, la Edmunds Automotive Network de manera ocasional, puede permitir que terceros recopilasen información de utilización de sitio web sin identificación personal sobre nuestros visitantes a fin de facilitar la presentación de anuncios específicos en otros sitios web y servicios en línea. Para hacer esto, permitimos que dichos terceros ubiquen y utilicen cookies en los navegadores de nuestros visitantes y utilicen balizas web y otras tecnologías de seguimiento en la Edmunds Automotive Network. Estos terceros también pueden utilizar la información personal obtenida a través de otras fuentes para brindar servicios de anuncios a través del tiempo y en todos los sitios web y los servicios en línea.

El uso que hacen otras compañías de la información recopilada a través de sus cookies y otras tecnologías de seguimiento está sujeto a las políticas de privacidad de dichas empresas y no a esta. Para obtener más información sobre sus opciones y sobre cómo cancelar la recepción de los tipos de anuncios publicitarios descritos con anterioridad, haga clic aquí o pegue http://www.aboutads.info/choices/ en su navegador de Internet.

También puede cancelar la opción de que algunas empresas de publicidad móvil y entidades similares le enviasen e hicieran seguimiento de los tipos de anuncios publicitarios descritos con anterioridad a su dispositivo móvil al modificar la configuración de su dispositivo o descargar la aplicación App Choices en www.aboutads.info/appchoices.

Seguridad

La seguridad de su Información personal es importante para nosotros. Seguimos las normas generalmente aceptadas en el sector para proteger su Información personal, tanto durante la transmisión hacia nosotros como después de que la hubiésemos recibido. Sin embargo, ningún método de transmisión por Internet o método de almacenamiento electrónico, es 100 % seguro. Si tiene alguna pregunta sobre la seguridad en la Edmunds Automotive Network, utilice nuestro formulario de Contáctenos.

Privacidad para los residentes de la UE

La Edmunds Automotive Network brinda productos y servicios relacionados con vehículos ofrecidos para la venta o el alquiler en los Estados Unidos de Norteamérica. No recopilamos ni ofrecemos en forma intencional información personal proveniente de ninguna persona residente en la Unión Europea ni permitimos, de manera intencional, que tales personas utilicen nuestros Servicios de consulta o comunicación con concesionarios o se conviertan en Usuarios registrados de Edmunds. Si fuese un residente de la UE, no intente utilizar nuestros Servicios de consulta o comunicación con concesionarios ni se registre como Usuario registrado de Edmunds y absténgase de enviarnos información sobre usted. En el caso de que obtuviéramos información verídica que nos indicase que hemos recopilado información personal de un residente de la UE, eliminaremos dicha información lo antes posible. Si considerase que podríamos tener alguna información de o sobre un residente de la UE, comuníquese con nosotros a través de nuestro formulario de Contáctenos.

Privacidad de menores

La Edmunds Automotive Network es un sitio de público general no dirigido a niños menores de 16 años. No recopilamos ni ofrecemos en forma intencional información personal de una persona menor de 16 años ni permitimos, de manera consciente, que tales personas se conviertan en Usuarios registrados de Edmunds. Si fuese menor de 16 años, no intente visitar la Edmunds Automotive Network o usar sus productos y servicios ni se registre como Usuario registrado de Edmunds y absténgase de enviarnos información sobre usted. En el caso de que obtuviéramos información verídica que nos indicase que hemos recopilado información personal de un menor de 16 años, eliminaremos dicha información lo antes posible. Si considerase que podríamos tener cualquier información de o sobre un menor de 16 años, comuníquese con nosotros a través de nuestro formulario de Contáctenos.

Derechos de privacidad "Shine the Light" de California

De conformidad con lo establecido en el artículo 1798.83 del Código Civil de California, los residentes de California pueden solicitarnos una lista de los terceros con los que Edmunds Automotive Network ha compartido información determinada durante el año calendario inmediatamente anterior para fines de marketing directo de los terceros.

El artículo 22581 del Código de Negocios y Profesiones de California permite a un residente de California que fuese menor de 18 años y a un usuario registrado de cualquier sitio en el que se registrase esta Declaración de privacidad solicitar y obtener la remoción de contenido que hubiese registrado de manera pública. Recuerde que estas solicitudes no aseguran la eliminación total del contenido publicado y puede haber circunstancias en las que las leyes no requiriesen ni permitiesen el retiro, incluso, si se solicitase.

Para solicitar la eliminación de contenido en virtud del artículo 22581 del Código de Negocios y Profesiones de California, o bien para ejercer sus derechos una vez por año en virtud del artículo 1798.83 del Código Civil de California, envíenos un correo electrónico a la dirección GeneralCounsel@edmunds.com. Su solicitud deberá especificar su nombre completo y la dirección de correo electrónico que utilizó al enviarnos la Información personal.

Derechos y divulgaciones en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

Tal como se explica a continuación, a partir del 1 de enero de 2020, los residentes de California tienen derecho a cancelar la opción de la venta de su "Información personal" en virtud de la CCPA y pueden presentar una solicitud a Edmunds.com, Inc. ("Edmunds") en No vender mi información personal.

Edmunds recopila determinados tipos de información a partir de y sobre los usuarios que visitan la Edmunds Automotive Network. La Edmunds Automotive Network está conformada por Edmunds.com y cualquier otro sitio web que Edmunds identificase como parte de la Edmunds Automotive Network; las versiones móviles de los sitios web de Edmunds; cualquier aplicación que ofrece Edmunds y widgets, herramientas y contenidos del sitio web de Edmunds que Edmunds ofrece para su uso o exhibición por parte de otros sitios web o aplicaciones de terceros.

Edmunds hace negocios con muchos concesionarios de vehículos para el consumidor (que Edmunds denomina como los "concesionarios") y compañías que fabrican o distribuyen vehículos para el consumidor (que Edmunds denomina como los "fabricantes").

Derechos de los residentes de California en virtud de la CCPA

Desde el 1 de enero de 2020, un residente de California puede solicitar, no más de dos veces durante cualquier período de 12 meses, que Edmunds proporcionase las divulgaciones siguientes:

un "Informe de recopilación, uso, divulgación y Transferencia" en el que se estableciera (a) las categorías de la Información personal que Edmunds recopiló sobre dicho residente durante los 12 meses anteriores; (b) las categorías de las fuentes a partir de las cuales se recopiló dicha Información personal; (c) el propósito de negocios o comercial de Edmunds para recopilar o, si correspondiese, vender dicha Información personal; (d) las categorías de los terceros con los que Edmunds compartió dicha Información personal y (e) las categorías de dicha Información personal que Edmunds ha Transferido (según se define a continuación). La CCPA define la "Información personal" como la información que identifica, se relaciona con, describe, puede relacionarse o podría vincularse de manera razonable, de manera directa o indirecta, con un consumidor o un hogar particular. La CCPA define que "vender Información" incluye vender, alquilar, liberar, divulgar, difundir, poner a disposición, transferir o comunicar de otra forma dicha información a un tercero a cambio de contraprestaciones monetarias u otras contraprestaciones onerosas (en conjunto, "Transferir");



una copia, en formato electrónico o por escrito, de los componentes específicos de la Información personal que Edmunds recopiló durante los 12 meses anteriores (la "Solicitud de la copia de la Información personal").



Asimismo, a partir del 1 de enero 2020, un residente de California puede solicitar que Edmunds:

suprimiese cualquier Información personal recopilada o mantenida por Edmunds sobre su persona durante los 12 meses previos (la "Solicitud de supresión");



no vendiese su Información personal a terceros (la "Solicitud de cancelación de venta").



Edmunds no implementará medidas de discriminación en contra de un residente de California a causa de que dicho residente hubiese ejercido alguno de sus derechos en virtud de la CCPA.

Presentación y verificación de solicitud en virtud de la CCPA

Solo los residentes de California pueden presentar una solicitud en virtud de la CCPA. Las solicitudes pueden presentarse en línea en https://www.edmunds.com/ccpa/ o por correo electrónico a CCPArequests@edmunds.com. Asimismo, los residentes de California pueden enviar una Solicitud de cancelación de venta al hacer clic en el enlace de "No vender mi información" que aparece en el sitio web de Edmunds.com, en la página de descargas para la aplicación móvil de Edmunds en la Apple App Store o Google Play o en la pantalla de la aplicación móvil de Edmunds donde Edmunds tiene un enlace hacia esta Declaración de privacidad.

Para que Edmunds pueda verificar y procesar su solicitud, esta deberá contener la información siguiente:

su nombre y apellido;

su dirección de correo electrónico;

su número de teléfono;

su dirección postal de California, ciudad y código postal;

una descripción de lo que solicita (p. ej., un Informe de recopilación, uso, divulgación y Transferencia; una copia de la Solicitud de información personal; una Solicitud de supresión o una Solicitud de cancelación de venta).



Si enviase una Solicitud de copia de la Información personal, deberá suministrar a Edmunds una Declaración jurada de identidad del consumidor. La Declaración jurada firmada debe enviarse a Edmunds.com, Inc., Attention: General Counsel, 2401 Colorado Ave., Santa Monica, CA 90404, o puede enviar por correo electrónico una copia escaneada a CCPArequest@edmunds.com.

Podrá designar a un "Agente autorizado" para que presentase algunas de las solicitudes mencionadas con anterioridad en su nombre. Para hacerlo, deberá suministrar a Edmunds (a) un poder de representación vigente o (b) una Declaración jurada de consumidor para la autorización del agente firmada. El poder notarial o las Declaraciones juradas firmadas deben enviarse a Edmunds.com, Inc., Attention: General Counsel, 2401 Colorado Ave., Santa Monica, CA 90404, o puede enviar copias escaneadas por correo electrónico a CCPArequest@edmunds.com. En el caso de que su agente autorizado actuase en base en su Declaración jurada firmada, es posible que necesitáramos ponernos en contacto con usted directamente para confirmar la autorización y proceder con la solicitud.

A fin de que Edmunds pudiese verificar las solicitudes enviadas:

Edmunds enviará al consumidor, a la dirección de correo electrónico y al número de teléfono que figuran en la solicitud, un correo electrónico y un mensaje de texto con un enlace temporal. El consumidor debe hacer clic en el enlace del correo electrónico y mensaje de texto e ingresar la información solicitada para confirmar la solicitud a fin de que Edmunds pueda verificarla;



para poder realizar la búsqueda en sus bases de datos, Edmunds necesitará, como mínimo, dos de los siguientes elementos de la Información personal del consumidor contenida en la solicitud: el nombre (el nombre y el apellido), la dirección de correo electrónico y el número de teléfono;



si enviase una Solicitud de copia de la Información personal, la información que figura en la Declaración jurada de identidad del consumidor firmada que un consumidor debe suministrar a Edmunds tiene que coincidir con la información en su solicitud;



si un consumidor nombrase a un agente autorizado, la información en cualquier solicitud presentada por dicho agente autorizado en representación de dicho consumidor debe coincidir con la información que figura en el poder notarial o Declaración jurada de consumidor para la autorización del agente que dicho consumidor estaba obligado a suministrar a Edmunds.



Recopilación, uso, divulgación y Transferencia de la Información personal de los residentes de California

Edmunds no recopila, recibe, divulga o Transfiere dato alguno sobre personas menores de 16 años. Consulte la sección de "Privacidad de menores" anterior.

Edmunds recopila o recibe las categorías de Información personal que se describen a continuación:

Edmunds recopila la Información personal que enviase de manera voluntaria a Edmunds, lo cual incluye a través de Edmunds Automotive Network, a los departamentos editoriales y de servicio al cliente de Edmunds y a través de los productos y los servicios de Edmunds utilizados o implementados por sitios web y aplicaciones de terceros. Esta Información personal podrá incluir su nombre y apellido, dirección física, dirección de correo electrónico, número telefónico, fecha de nacimiento, cualquier Información personal que pudiese incluir en sus respuestas a cualquier encuesta que solicitase Edmunds y, si utilizara un cálculo de producto o servicio de Edmunds u obtuviese de Edmunds sus pagos estimados de alquiler o préstamo para un vehículo, su puntaje crediticio aproximado autoreportado. Si utilizara uno de los servicios de cotización o consulta de vehículos o los servicios de comunicación con los concesionarios de Edmunds (en conjunto, los "Servicios de consulta o comunicación con los concesionarios") para llamar o para enviar correos electrónicos o mensajes de texto a, o chatear con un concesionario o un agente que actuase en nombre de un concesionario o si Edmunds actuase de otro modo como intermediario a través del cual se transmiten las comunicaciones entre un concesionario o dicho agente y usted, Edmunds recopila (i) su número de teléfono o dirección de correo electrónico que utiliza en relación con los Servicios de consulta o comunicación con concesionarios y (ii) toda otra Información personal que pudiese incluirse en (a) cualquier grabación de su conversación que pudiese hacerse o (b) las comunicaciones por correo electrónico, mensaje de texto o chat entre usted y dicho concesionario o dicho agente. Edmunds se referirá a la información personal mencionada con anterioridad como la "Información personal suministrada por el usuario".



Si se comunicase con el departamento de servicio al cliente de Edmunds por teléfono o utilizara los Servicios de consulta o comunicación con los concesionarios de Edmunds para llamar o para enviar un correo electrónico o mensaje de texto o chatear con un concesionario a través de su dispositivo móvil, cuando Edmunds obtuviese su número de teléfono, Edmunds podrá utilizarlo para obtener su nombre a partir de un proveedor de datos. Asimismo, cuando iniciara sesión en o asociara una de sus cuentas de las redes sociales con la Edmunds Automotive Network, autoriza a Edmunds a acceder a todos los elementos de esa cuenta de las redes sociales que ha habilitado para compartir (como, por ejemplo, identificadores de cuenta, nombres de usuario, fotos de perfil y cualquier Información personal que pudiese incluirse en el mensaje que enviase utilizando dicha cuenta de red social). Edmunds se referirá a la información consignada con anterioridad como la "Información personal asociada".



Si utilizara un producto o un servicio de Edmunds para calcular u obtener de Edmunds el pago de alquiler o préstamo estimado para un vehículo, Edmunds podrá transmitir su nombre y dirección a una compañía que emplea dicha información para obtener de una agencia de informes de crédito y luego enviar de vuelta a Edmunds, su puntaje crediticio según lo calculase la agencia de informes de crédito (y alguna otra información con respecto a su crédito e historial de crédito). Edmunds se referirá a dichos elementos como la "Información personal crediticia".



Cuando utiliza un dispositivo móvil en el que se instala una aplicación móvil de Edmunds o visita otras propiedades en la Edmunds Automotive Network mediante su dispositivo móvil, Edmunds recopila su información de geolocalización precisa (si proporcionase una autorización a través de dicho dispositivo móvil). Edmunds se referirá a los datos mencionados con anterioridad como la "Información personal de geolocalización precisa".



Cuando comience su visita o uso de la Edmunds Automotive Network, cuando fuese técnicamente posible Edmunds (y Facebook y otros terceros que fuesen autorizados por Edmunds) (i) recopilarán su dirección de Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) e información sobre el dispositivo que utiliza para acceder a la Edmunds Automotive Network e (ii) insertarán fragmentos de código (comúnmente conocidos como las "cookies") en ese dispositivo o utilizarán otras tecnologías para recopilar y retener información sobre usted o de la actividad en los dispositivos relacionados con usted, como, por ejemplo, sus actividades en línea a lo largo del tiempo en la Edmunds Automotive Network y de forma generalizada en sitios web y servicios en línea de terceros. Cuando visita el sitio web de un concesionario con el cual Edmunds hace negocios, Edmunds y Facebook recopilan el hecho de que haya visitado ese sitio web. Edmunds se referirá a la información anterior como los "Datos de navegación". Para obtener información sobre la forma en que Facebook usa la información que recopila a partir de la Edmunds Automotive Network y la entrega de las solicitudes en virtud de la CCPA a Facebook, consulte https://www.facebook.com/legal/policy/ccpa y https://www.facebook.com/full_data_use_policy.



Edmunds recibe los datos de transacciones de ventas de vehículos a partir de ciertos concesionarios, fabricantes y concentradores de datos que pueden contener Información personal de personas que compran y arrendan vehículos (y, si correspondiese, cosignatarios para préstamos y alquileres), incluidos sus nombres y apellidos, direcciones de correo electrónico o direcciones residenciales, número de teléfono y fecha de nacimiento). Edmunds se refiere a la Información personal anterior como la "Información personal sobre las ventas de los vehículos".



Edmunds utiliza la Información personal de la manera siguiente:

Edmunds utiliza todas las categorías de la Información personal:



para personalizar o mejorar su experiencia en la Edmunds Automotive Network (incluida, la exhibición de los anuncios) y para proporcionarle productos y servicios;



para comunicarse con usted con respecto a los productos y a los servicios de Edmunds y los de terceros con los cuales Edmunds hace negocios y para enviarle comunicaciones de marketing y promocionales;





para evaluar, analizar, optimizar, mejorar y modificar los productos y los servicios de Edmunds y para desarrollar otros nuevos;





para efectos de presentación de informes y analítica de datos, lo cual incluye hacer demostraciones de la eficacia de los productos y de los servicios de Edmunds a las compañías con las que Edmunds hace negocios;





para detectar actividades fraudulentas y para propósitos de seguridad.



Si fuese un Usuario registrado de Edmunds, Edmunds podrá utilizar su Información personal enviada por el usuario para enviarle ciertos mensajes administrativos y de servicios en relación con los productos y los servicios de los que usted dispone.



Edmunds utiliza su dirección IP para determinar su ciudad, estado y código postal con el fin de mostrarle información personalizada para su región. Edmunds utiliza Información personal de geolocalización precisa para mostrarle información de inventario, concesionarios y precios cercanos y Edmunds puede utilizarla para notificarle que un vehículo que usted "guardó" o en el que expresó interés está disponible en un concesionario cercano a su ubicación actual. Edmunds también puede usar esa información con fines de analítica de datos y presentación de informes.



Edmunds utiliza la Información personal de venta de vehículos y la Información personal suministrada por el usuario para determinar si las comunicaciones del visitante enviadas a través de los Servicios de consulta o comunicación con los concesionarios de Edmunds llevaron a concretar las ventas de los vehículos y para otros fines de analítica de datos y presentación de informes.



Edmunds utiliza los Datos de navegación que Edmunds recopila en la Edmunds Automotive Network para distribuirle publicidad, tanto dentro como fuera de la Edmunds Automotive Network. Edmunds utiliza los Datos de navegación que Edmunds recopila en un sitio web de concesionario para fines de analítica de datos y presentación de informes, incluida la demostración a dicho concesionario de la eficacia de los productos y de los servicios de Edmunds.



La única Información personal crediticia que utiliza Edmunds es su puntaje crediticio, el cual Edmunds utiliza de manera exclusiva para calcular los pagos de arrendamiento o préstamo de vehículos personalizados para usted.



Edmunds divulga o Transfiere Información personal de la forma siguiente:

Edmunds podrá divulgar todas las categorías de la Información personal:

a los proveedores de los servicios con los cuales Edmunds celebra contratos para prestarnos servicios y que necesitan utilizar y procesar dicha Información personal con el fin de prestar dichos servicios;





a los concesionarios y a los fabricantes con los cuales Edmunds hace negocios o está considerando la posibilidad de hacer negocios;





a contrapartes reales o potenciales y a sus representantes, abogados, asesores y agentes, en relación con cualquier fusión por parte de, o adquisición de, Edmunds o su empresa matriz o cualquier venta u otra transferencia de activos por parte de Edmunds o su empresa matriz a otra entidad;





a entidades policiales o gubernamentales, o también a representantes, abogados, asesores y agentes de Edmunds y otros terceros (por ejemplo, concesionarios y fabricantes) si Edmunds determinase que la revelación de dicha información (i) es o puede ser requerida por las leyes o un proceso judicial o es solicitada por una agencia gubernamental; (ii) es o puede ser razonablemente necesaria para hacer cumplir el Contrato de visitante de Edmunds Automotive Network, o para tomar las medidas adecuadas si nosotros determináramos que un visitante u otro tercero ha incumplido ese acuerdo o (iii) es o puede ser razonablemente necesaria para proteger los derechos, la propiedad o la seguridad de Edmunds o su empresa matriz, la Edmunds Automotive Network, visitantes de Edmunds u otros terceros (incluidos, cuando correspondiese, los consumidores y los distribuidores).



Edmunds Transfiere la Información personal suministrada por el usuario a los concesionarios y también, en algunos casos, a fabricantes o a sus distribuidores, agentes, contratistas, proveedores de servicios y entidades filiales. Edmunds también podrá divulgar Información personal suministrada por el usuario a proveedores de servicios que trabajan con nosotros para cumplir con las solicitudes que nos envía, para facilitar las comunicaciones entre los consumidores y los concesionarios o para proporcionar otros productos y servicios. Asimismo, cuando inicia sesión en o asocia una de sus cuentas de medios sociales con los Servicios de consulta o comunicación con concesionarios de Edmunds, Edmunds Transfiere cierta Información suministrada por el usuario al proveedor de la red social de esa cuenta y los concesionarios con los que usted se está comunicando pueden tener acceso a la Información personal asociada.



Si envía su información a través de un Servicio de consulta o comunicación con concesionarios que es coauspiciado (es decir, la página o la pantalla en la cual aparece exhibe el nombre de Edmunds y uno de los socios de Edmunds), Edmunds Transfiere su Información personal suministrada por el usuario a dicho socio.



Edmunds Transfiere los Datos de navegación a los fabricantes y a sus agencias para fines publicitarios, a las redes sociales a efectos de facilitar la publicidad en sus plataformas y a las compañías que exhiben publicidad o proporcionan datos de público de Internet específico u otros servicios a anunciantes o a empresas que exhiben publicidad. Edmunds también puede Transferir los Datos de navegación (junto con Información personal suministrada por el usuario) a las compañías que utilizan dichos datos para proporcionar sus propios servicios a concesionarios y fabricantes.



Si utiliza un producto o servicio de Edmunds para calcular u obtener de Edmunds sus pagos de arrendamiento o préstamo estimados para un vehículo ofrecido por un concesionario para venta o arrendamiento, Edmunds puede Transferir a dicho concesionario su puntaje crediticio autoreportado y las condiciones de pago para dicho vehículo y también puede informar a dicho concesionario que Edmunds cree que cumple con los requisitos previos de las condiciones de pago para dicho vehículo o que Edmunds no tenía información suficiente para determinar si cumple con los requisitos previos.



Si tiene preguntas o inquietudes sobre las políticas y las prácticas de privacidad de CCPA de Edmunds, envíe un correo electrónico a GeneralCounsel@edmunds.com.

Modificaciones a esta Declaración de privacidad

Nos reservamos el derecho, a nuestra entera y exclusiva discreción y en cualquier momento, a modificar esta Declaración de privacidad. Los cambios se harán efectivos al momento en que se realizaran y se publicara la Declaración de privacidad actualizada en la Edmunds Automotive Network; siempre y cuando (i) la información recopilada antes del momento en que se publicase cualquier modificación se utilizara de conformidad con las disposiciones de esta Declaración de privacidad que se aplicaban al momento en que se recopiló la información y (ii) ninguna de dichas modificaciones fuese aplicable a alguna disputa entre usted y nosotros que surgiese antes del momento en que dicha modificación se hiciera efectiva. En caso de que realizáramos cambios sustanciales a esta Política de privacidad que aumentasen nuestros derechos sobre su Información personal que hubiésemos recopilado con anterioridad, obtendremos su consentimiento, ya sea mediante el envío de un correo electrónico a su dirección de correo electrónico o la presentación de una publicación notoria en la Edmunds Automotive Network.