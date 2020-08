Used 2011 MINI Cooper Countryman for Sale Near Me

Hewlett Volkswagen - Georgetown / Texas

**LEATHER INTERIOR**, **SUNROOF/MOONROOF**, **PREMIUM WHEELS**, Harman/kardon Premium Sound. Odometer is 16248 miles below market average!Bright Yellow 2011 MINI Cooper S Countryman ALL4 AWD Getrag 6-Speed Manual with Overdrive 1.6L I4 DOHC 16VHewlett True Story!!!

AutoCheck Vehicle History Summary Accident Free Vehicle : Yes Accident History : No Reported Accidents Number of Previous Owners : 4 Reported Owners Personal Use Only : Yes Usage Type : Personal Use Only History Provider : AutoCheck Title Details : Clean Title Salvage Vehicle : No Frame Damage : No Theft History : No Lemon Status : No Free History Report : No

Features and Specs:

Description: Used 2011 MINI Cooper Countryman S ALL4 with AWD/4WD, Tire Pressure Warning, Rear Bench Seats, Audio and cruise controls on steering wheel, Stability Control .

Transmission: Manual

Drive Wheel Configuration: all wheel drive

28 Combined MPG ( 25 City/ 31 Highway)

Listing Information:

VIN: WMWZC5C50BWH99877

Stock: V191540E

Certified Pre-Owned: No

Listed since: 06-18-2020