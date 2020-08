Used 2003 Chevrolet TrailBlazer for Sale Near Me

AutoPlaza - Manassas / Virginia

<span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* GUARANTEED FINANCING * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* VA INSPECTION * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* CLEAN IN AND OUT * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* V6, 3.6 Liter * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* WELL MAINTAINED * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* GREAT CONDITION* <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* AUTOMATIC HEADLIGHTS * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* ICE COLD A/C * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* AM/FM RADIO * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* LUGGAGE RACK * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* TOW PACKAGE * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* SUNROOF/MOONROOF * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* POWER WINDOWS * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>* POWER DOOR LOCK * <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';> <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';> <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>Autoplaza offers car buyers competitively priced vehicles and service with a smile. Our friendly and experienced staff will help you find a vehicle that fits your budget and lifestyle. <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>Call us today to schedule a test drive! We look forward to serving you and the community for many, many years! <span lang=EN-US style=font-size:12.0pt;font-family:'Courier New';>We pride ourselves with being the best local used car dealership that offers not only quality used cars, but also best prices in the area. The combination of quality and value in our cars guarantee that you are getting the best deal on a used car in Northern Virginia, Washington DC and Maryland. Hurry up to call us and schedule your test-drive today! <span lang=EN-US style=fon

AutoCheck Vehicle History Summary Accident Free Vehicle : Yes Accident History : No Reported Accidents Number of Previous Owners : 3 Reported Owners Personal Use Only : Yes Usage Type : Personal Use Only History Provider : AutoCheck Title Details : Clean Title Salvage Vehicle : No Frame Damage : No Theft History : No Lemon Status : No Free History Report : No

Features and Specs:

Description: Used 2003 Chevrolet TrailBlazer LS with Towing Hitch, Rear Bench Seats, 6000lb Towing Capacity, Sunroof/Moonroof, Fold Flat Rear Seats .

Engine: 6 -cylinders

Transmission: Automatic

Drive Wheel Configuration: rear wheel drive

16 Combined MPG ( 14 City/ 20 Highway)

Listing Information:

VIN: 1GNDS13S032286530

Stock: 913741A

Certified Pre-Owned: No

Listed since: 04-22-2019