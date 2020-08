Used 2008 Chevrolet Tahoe Hybrid for Sale Near Me

Luxury Motor US - Miami / Florida

AutoCheck Vehicle History Summary Accident Free Vehicle : Yes Accident History : No Reported Accidents Number of Previous Owners : 3 Reported Owners Personal Use Only : Yes Usage Type : Personal Use Only History Provider : AutoCheck Title Details : Clean Title Salvage Vehicle : No Frame Damage : No Theft History : No Lemon Status : No Free History Report : No

Features and Specs:

Description: Used 2008 Chevrolet Tahoe Hybrid with AWD/4WD, Tire Pressure Warning, Audio and cruise controls on steering wheel, 6000lb Towing Capacity, Remote Start .

Engine: 8 -cylinders

Transmission: Automatic

Drive Wheel Configuration: four wheel drive

20 Combined MPG ( 20 City/ 20 Highway)

Listing Information:

VIN: 1GNFK13548R211069

Stock: 211069

Certified Pre-Owned: No