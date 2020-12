Select a trim: Prestige S line 45 TFSI quattro 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium Plus 40 TFSI quattro 4dr Hatchback AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium S line 45 TFSI quattro 4dr Hatchback AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Prestige S line 45 TFSI quattro 4dr Hatchback AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium S line 45 TFSI quattro 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium 40 TFSI quattro 4dr Hatchback AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium Plus 45 TFSI quattro 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium 45 TFSI quattro 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Prestige 45 TFSI quattro 2dr Convertible AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Prestige 40 TFSI quattro 4dr Hatchback AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium Plus S line 45 TFSI quattro 2dr Coupe AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM) Premium Plus S line 45 TFSI quattro 4dr Hatchback AWD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 7AM)

Currently there are no incentives or rebates being offered by Audi in your area.