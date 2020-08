Used 2001 Suzuki Esteem Features & Specs

GL 4dr Wagon 1.8L 4cyl 4A

GL 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A) - $14,199 (Most Popular) GL 4dr Wagon (1.8L 4cyl 4A) - $14,699 GLX 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A) - $14,999 GLX 4dr Sedan w/Cruise (1.8L 4cyl 4A) - $15,199 GLX Sport 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A) - $15,899 GL 4dr Sedan (1.8L 4cyl 5M) - $13,199 GLX Plus 4dr Wagon (1.8L 4cyl 4A) - $16,499 GLX Plus 4dr Sedan (1.8L 4cyl 4A) - $15,799 GLX 4dr Wagon w/Cruise (1.8L 4cyl 4A) - $15,699 GLX 4dr Wagon (1.8L 4cyl 4A) - $15,499 GL 4dr Wagon (1.8L 4cyl 5M) - $13,699 GLX Plus 4dr Wagon w/Two Tone Paint (1.8L 4cyl 4A) - $16,699 GLX 4dr Wagon w/Cruise (1.8L 4cyl 5M) - $14,699 GLX 4dr Sedan (1.8L 4cyl 5M) - $13,999 GLX 4dr Sedan w/Cruise (1.8L 4cyl 5M) - $14,199 GLX 4dr Wagon (1.8L 4cyl 5M) - $14,499 GLX Sport 4dr Sedan (1.8L 4cyl 5M) - $14,899