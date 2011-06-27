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2022 Jeep Wrangler 4xe Deals, Incentives & Rebates

2022 Jeep Wrangler 4xe

Currently there are no incentives or rebates being offered by Jeep in your area.

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Cash OffersFinancingLeasingOther
Unlimited Sahara 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 8A)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
Unlimited High Altitude 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 8A)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
Unlimited Rubicon 4dr SUV 4WD (2.0L 4cyl Turbo gas/electric hybrid 8A)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale

Edmunds Insurance Estimator

The Edmunds TCO® estimated monthly insurance payment for a 2022 Jeep Wrangler 4xe in Virginia is:

not available
Legal

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