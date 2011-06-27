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2021 Chevrolet Express Cargo Value - Find Out What Your Car's Worth

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Estimated values for the 2021 Chevrolet Express Cargo
Values based on 12,000 miles driven per year, with no color or options selected
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Vehicle appraisals vary significantly by zip code, mileage and condition. Get your most accurate price in just minutes!
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