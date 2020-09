Used 2008 Bentley Arnage Features & Specs

Exterior Colors

Tungsten

Storm Grey

Silver Tempest

Silver Storm

Umbrian

Coral

St. James' Red

Anthracite

Magnolia

Burnt Oak

Chestnut

Bronze

Sunset

Silverlake

Fountain Blue

Meteor

Glacier

Moonbeam

Grey Violet

Midnight Emerald

Black Velvet

Porcelain

Fine Lines Color Matched to Customer Specification

Arctica

Titan Grey

Venusian Grey

Brewster Green

Cypress

Paint Color from Previous Bentley Model Year Range

Burgundy

Paint Color Matched to Customer Specification

Spruce

Verdant

Alpine Green

Iridium

Antique Gold

Laurel Green

Barnato Green

Peacock

Moroccan

Neptune

Diamond Black

Black Sapphire

Oxford Blue

Dark Sapphire

Royal Ebony

Beluga Black

Magnolia

Burnt Oak

Chestnut

Bronze

Silverlake

Fountain Blue

Meteor

Glacier

Black Velvet

Porcelain

Brewster Green

Cypress

Burgundy

Spruce

Verdant

Alpine Green

Iridium

Antique Gold

Laurel Green

Barnato Green

Tungsten

Storm Grey

Silver Tempest

Silver Storm

Umbrian

Coral

St. James' Red

Anthracite

Sunset

Moonbeam

Grey Violet

Burgundy/Black Velvet

Midnight Emerald

Duo-Tone Paint Combination to Customer Specification from Bentley Standard Paint Colors

Silver Tempest/Anthracite

Burgundy/Diamond Black

Silver Tempest/Diamond Black

Fountain Blue/Peacock

Fountain Blue/Meteor

Alpine Green/Verdant

Fine Lines Color Matched to Customer Specification

Arctica

Titan Grey

Venusian Grey

Duo-Tone Paint Combination from Recommended Range

Paint Color from Previous Bentley Model Year Range

Duo-Tone Paint Combination Matched to Customer Specifications

Paint Color Matched to Customer Specification

Peacock

Moroccan

Neptune

Diamond Black

Black Sapphire

Oxford Blue

Dark Sapphire

Royal Ebony

Beluga Black