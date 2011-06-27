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2021 Audi R8 Deals, Incentives & Rebates

2021 Audi R8

Currently there are no incentives or rebates being offered by Audi in your area.

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Cash OffersFinancingLeasingOther
2dr Coupe w/V10 (5.2L 10cyl 7AM)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
Spyder 2dr Convertible w/V10 (5.2L 10cyl 7AM)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
performance Spyder 2dr Convertible AWD w/V10 (5.2L 10cyl 7AM)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale
performance 2dr Coupe AWD w/V10 (5.2L 10cyl 7AM)See if availableSee if availableSee if availableSee if availableSee all for sale

Edmunds Insurance Estimator

The Edmunds TCO® estimated monthly insurance payment for a 2021 Audi R8 in Virginia is:

not available
Legal

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