Select a trim: SH-AWD 4dr SUV AWD w/Technology Package (3.5L 6cyl 9A) SH-AWD 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 9A) SH-AWD 4dr SUV AWD w/Advance Package (3.5L 6cyl 9A) Technology Package 4dr SUV (3.5L 6cyl 9A) 4dr SUV (3.5L 6cyl 9A) SH-AWD A-Spec 4dr SUV AWD (3.5L 6cyl 9A) SH-AWD 4dr SUV AWD w/Technology and Entertainment Packages (3.5L 6cyl 9A) Sport Hybrid SH-AWD 4dr SUV AWD w/Technology Package (3.0L 6cyl gas/electric hybrid 7AM) SH-AWD 4dr SUV AWD w/Advance and Entertainment Packages (3.5L 6cyl 9A) Advance Package 4dr SUV (3.5L 6cyl 9A) Sport Hybrid SH-AWD 4dr SUV AWD w/Advance Package (3.0L 6cyl gas/electric hybrid 7AM) Advance and Entertainment Packages 4dr SUV (3.5L 6cyl 9A) Technology and Entertainment Packages 4dr SUV (3.5L 6cyl 9A)

Currently there are no incentives or rebates being offered by Acura in your area.